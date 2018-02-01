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Ридли Скотта наградят почетной премией BAFTA
Режиссер и продюсер Ридли Скотт будет награжден в Лондоне специальной почетной премией BAFTA.
Ридли Скотта наградят почетной премией BAFTA


Британский кинорежиссер и продюсер Ридли Скотт будет удостоен специальной награды BAFTA, церемония вручения которой состоится в Лондоне 18 февраля. Присуждает награду Британская академия кино и телевизионных искусств.

Аманда Берри, исполнительный директор BAFTA, отметила, что Ридли Скотт является одним из величайших кинематографистов Великобритании, благодаря работе которых в историю кино был внесен колоссальный вклад.

Ранее эту почетную награду вручали режиссеры Стивен Спилберг, Альфред Хичкок, Мартин Скорсезе, Стэнли Кубрик.

Напомним, BAFTA Academy Fellowship Award – это премия, которую вручает Британская академия кино и телевизионных искусств с 1971 года «в знак признания выдающихся достижений в области кинематографа, телевидения и видеоигр».
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 08:00
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