Ридли Скотта наградят почетной премией BAFTA

Британский кинорежиссер и продюсер Ридли Скотт будет удостоен специальной награды BAFTA, церемония вручения которой состоится в Лондоне 18 февраля. Присуждает награду Британская академия кино и телевизионных искусств.Аманда Берри, исполнительный директор BAFTA, отметила, что Ридли Скотт является одним из величайших кинематографистов Великобритании, благодаря работе которых в историю кино был внесен колоссальный вклад.Ранее эту почетную награду вручали режиссеры Стивен Спилберг, Альфред Хичкок, Мартин Скорсезе, Стэнли Кубрик.Напомним, BAFTA Academy Fellowship Award – это премия, которую вручает Британская академия кино и телевизионных искусств с 1971 года «в знак признания выдающихся достижений в области кинематографа, телевидения и видеоигр».