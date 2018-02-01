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Джессика Альба и Кэш Уоррен показали фотоснимок своего новорожденного сына
Супруги Джессика Альба и Кэш Уоррен захотели порадовать своих поклонников и показать снимок своего новорожденного сына.

Джессика Альба и Кэш Уоррен показали фотоснимок своего новорожденного сына


З1 декабря прошлого года в семье Джессики Альбы и Кэша Уоррена на свет появился третий ребенок. Младшего сыночка назвали Хэйсом и таким образом, он стал самым прекрасным подарком на новогодние праздники.

Киноактриса решила не томить своих поклонников и уже спустя несколько часов после рождения, выставила фотоснимок малыша. А совсем недавно Джессика снова захотела порадовать фанатов и опубликовала на своей страничке снимок немного подросшего сыночка.

На данном фото Хэйс припал к груди мамы, держа во рту соску. А сама мамочка кажется счастливой и спокойной. Пользователи Сети пришли в восторг от этого милого фото. Поклонники знаменитости моментально начали писать теплые слова и пожелания здоровья для всей ее семьи.

Стоит добавить, что у возлюбленных подрастают две дочери: 9-летняя Онор Мари и 6-летняя Хэвен Гарнер. Недавно Джессика добавила интересное фото Хэвен, на котором у нее в руках книжка «Я старшая сестра». Так что скорей всего, старшая сестра со всей ответственностью отнеслась к своей новой роли.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 07:00
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