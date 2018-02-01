Панин избавляется от стресса, устраивая беспредел на дорогах Москвы

Алексей Панин на своей странице в Instagram опубликовал видео, на котором запечатлено, как он, высунув руку из окна собственного BMW, снимает свою езду на бешеной скорости.Скандально известный актер неоднократно был оштрафован ранее за превышение скорости и должен выплатить штрафы на сумму около полумиллиона рублей.Со слов друзей Панина, столь опасным образом актер пытался избавиться от накопившегося стресса.Как показывает поведение Панина, наличие штрафов и проблем с ГИБДД совершенно не пугают актера. Подпись под его роликом с быстрой ездой гласит: «Полетели!», а пост сопровождает тэг #менянесломишь.