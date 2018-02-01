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Панин избавляется от стресса, устраивая беспредел на дорогах Москвы
Скандально известный Алексей Панин, который неоднократно был оштрафован за превышение скорости, снова устроил на московских дорогах беспредел. Его друзья рассказали, что актер так избавляется от стресса.
Панин избавляется от стресса, устраивая беспредел на дорогах Москвы


Алексей Панин на своей странице в Instagram опубликовал видео, на котором запечатлено, как он, высунув руку из окна собственного BMW, снимает свою езду на бешеной скорости.

Скандально известный актер неоднократно был оштрафован ранее за превышение скорости и должен выплатить штрафы на сумму около полумиллиона рублей.

Со слов друзей Панина, столь опасным образом актер пытался избавиться от накопившегося стресса.

Как показывает поведение Панина, наличие штрафов и проблем с ГИБДД совершенно не пугают актера. Подпись под его роликом с быстрой ездой гласит: «Полетели!», а пост сопровождает тэг #менянесломишь.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 07:45
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