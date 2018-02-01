Иван Ургант изменил свой имидж после отпуска

Телеведущий Иван Ургант решил сменить имидж в преддверии нового сезона собственного развлекательного шоу.Результатами личного преображения ведущий поделился в аккаунте Instagram. На фотографии, которую артист разместил в соцсети, он собственноручно запечатлен в огромном зеленом пуховике и с очень короткой стрижкой.Подпись Урганта под фото гласит: «Ничто так не украшает мужчину, как короткая стрижка и женский пуховик».Большинство подписчиков одобрило аккуратный обновленный внешний вид ведущего. Но, конечно же, нашлись и те, кто жестко раскритиковал его стиль – такие комментаторы с удивлением интересуются, зачем Иван нарядился в женский пуховик, который назвали «ужасным».