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Иван Ургант изменил свой имидж после отпуска
Ведущий Иван Ургант после отпуска сменил свой имидж перед стартом нового сезона шоу «Вечерний Ургант».
Иван Ургант изменил свой имидж после отпуска


Телеведущий Иван Ургант решил сменить имидж в преддверии нового сезона собственного развлекательного шоу.

Результатами личного преображения ведущий поделился в аккаунте Instagram. На фотографии, которую артист разместил в соцсети, он собственноручно запечатлен в огромном зеленом пуховике и с очень короткой стрижкой.

Подпись Урганта под фото гласит: «Ничто так не украшает мужчину, как короткая стрижка и женский пуховик».

Большинство подписчиков одобрило аккуратный обновленный внешний вид ведущего. Но, конечно же, нашлись и те, кто жестко раскритиковал его стиль – такие комментаторы с удивлением интересуются, зачем Иван нарядился в женский пуховик, который назвали «ужасным».
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 06:00
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