Дима Билан продемонстрировал своим поклонницам откровенный фотоснимок
Певец Дима Билан решил побаловать своих фанаток откровенным фотоснимком, который сделал на отдыхе.
Знаменитый исполнитель Дима Билан уже несколько недель как находится на отдыхе. Там он загорает на ласковом солнце и наслаждается местными достопримечательностями. А на днях 36-летний певец решил порадовать своих поклонниц откровенными фотоснимками с отдыха.
А получив ожидаемую реакцию от представительниц слабой половины Билан вновь решил побаловать девушек эротическим снимком с того же самого отдыха.
Судя по фотоснимкам, Дима Билан сейчас находится в замечательной физической форме, и совершенно не набрал лишних килограммов во время новогодних каникул.
Артист держит в секрете, с кем на данный момент отдыхает, но пользователи допускают, что певец находится в компании новой подруги. Стоит добавить, что недавно Билан рассказал, что очень любит спонтанно отправляться в отпуск с дамами, даже для этого может отменить важное выступление.
С Димой уже случался безумный поступок, когда он уговорил директора и продюсера отменить важные и высокооплачиваемые концерты, чтобы это время провести с девушкой на ГОА. Так что скорей всего и сейчас Билан не тоскует в одиночестве.
Знаменитый исполнитель Дима Билан уже несколько недель как находится на отдыхе. Там он загорает на ласковом солнце и наслаждается местными достопримечательностями. А на днях 36-летний певец решил порадовать своих поклонниц откровенными фотоснимками с отдыха.
А получив ожидаемую реакцию от представительниц слабой половины Билан вновь решил побаловать девушек эротическим снимком с того же самого отдыха.
Судя по фотоснимкам, Дима Билан сейчас находится в замечательной физической форме, и совершенно не набрал лишних килограммов во время новогодних каникул.
Артист держит в секрете, с кем на данный момент отдыхает, но пользователи допускают, что певец находится в компании новой подруги. Стоит добавить, что недавно Билан рассказал, что очень любит спонтанно отправляться в отпуск с дамами, даже для этого может отменить важное выступление.
С Димой уже случался безумный поступок, когда он уговорил директора и продюсера отменить важные и высокооплачиваемые концерты, чтобы это время провести с девушкой на ГОА. Так что скорей всего и сейчас Билан не тоскует в одиночестве.