АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Смертельная красота цвета: Синтетические краски заменили природные аналоги и опасны для здоровья людей
EUR 69.93 USD 56.18
Курс валют на 01.02.2018

Дима Билан продемонстрировал своим поклонницам откровенный фотоснимок
Певец Дима Билан решил побаловать своих фанаток откровенным фотоснимком, который сделал на отдыхе.

Дима Билан продемонстрировал своим поклонницам откровенный фотоснимок


Знаменитый исполнитель Дима Билан уже несколько недель как находится на отдыхе. Там он загорает на ласковом солнце и наслаждается местными достопримечательностями. А на днях 36-летний певец решил порадовать своих поклонниц откровенными фотоснимками с отдыха.

А получив ожидаемую реакцию от представительниц слабой половины Билан вновь решил побаловать девушек эротическим снимком с того же самого отдыха.

Судя по фотоснимкам, Дима Билан сейчас находится в замечательной физической форме, и совершенно не набрал лишних килограммов во время новогодних каникул.

Артист держит в секрете, с кем на данный момент отдыхает, но пользователи допускают, что певец находится в компании новой подруги. Стоит добавить, что недавно Билан рассказал, что очень любит спонтанно отправляться в отпуск с дамами, даже для этого может отменить важное выступление.

С Димой уже случался безумный поступок, когда он уговорил директора и продюсера отменить важные и высокооплачиваемые концерты, чтобы это время провести с девушкой на ГОА. Так что скорей всего и сейчас Билан не тоскует в одиночестве.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 06:45
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Подсолнечное масло и рыбий жир
Иосиф Оганесян открестился от своей "невесты"
Ученые: Новый белок позволит увеличить
Ученые научили косатку подражать человеческой речи
За смерть дочери жительница Татарстана
Федор Бондарчук рассказал о большой разнице в
Просмотреть все новости