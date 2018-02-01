Дима Билан продемонстрировал своим поклонницам откровенный фотоснимок

Знаменитый исполнитель Дима Билан уже несколько недель как находится на отдыхе. Там он загорает на ласковом солнце и наслаждается местными достопримечательностями. А на днях 36-летний певец решил порадовать своих поклонниц откровенными фотоснимками с отдыха.А получив ожидаемую реакцию от представительниц слабой половины Билан вновь решил побаловать девушек эротическим снимком с того же самого отдыха.Судя по фотоснимкам, Дима Билан сейчас находится в замечательной физической форме, и совершенно не набрал лишних килограммов во время новогодних каникул.Артист держит в секрете, с кем на данный момент отдыхает, но пользователи допускают, что певец находится в компании новой подруги. Стоит добавить, что недавно Билан рассказал, что очень любит спонтанно отправляться в отпуск с дамами, даже для этого может отменить важное выступление.С Димой уже случался безумный поступок, когда он уговорил директора и продюсера отменить важные и высокооплачиваемые концерты, чтобы это время провести с девушкой на ГОА. Так что скорей всего и сейчас Билан не тоскует в одиночестве.