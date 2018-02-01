Майли Сайрус раскритиковали за очередную откровенную фотосессию

В личном аккаунте Instagram актриса и певица Майли Сайрус опубликовала снимки с импровизированной фотосессией, которая была отснята накануне. На фото Майли позирует на камеру в соблазнительном костюме серебристого цвета с короткими шортами и в высоких ботфортах.Актриса активно меняла позы, при этом некоторые из них получились достаточно откровенными.Большинство фолловеров отреагировали на снимки положительно, оставив множество одобрительных комментариев в адрес Майли.Но есть и такие, кто посчитал фото слишком «развратными» и призвал звезду отказаться насовсем от скандального образа.