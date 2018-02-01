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Как выглядят комнаты в замке Аллы Пугачевой и Максима Галкина
Большинство пользователей интересуются, как же изнутри выглядит замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина.

Как выглядят комнаты в замке Аллы Пугачевой и Максима Галкина


Алла Пугачева и Максим Галкин проживают в самых настоящих хоромах. Супруги купили замок в поселке Грязь, в котором на данный момент проводят свое свободное время. Артисты с завидным постоянством выставляют фотоснимки своего дома, давая подписчикам тему для обсуждений.

На данный момент внимание поклонников привлек интерьер замка. Он выполнен в классическом викторианском стиле. Каждый уголок дома выделяется своей индивидуальностью и старинными элементами декора.

У входа в замок стоит рыцарь в доспехах позапрошлого века, а гостиная знаменитостей выполнена в готическом и ренессансном стилях, в которой расположен камин из вырезного камня.

В большой столовой звезд проходят все домашние праздники. Она сделана роскошно и со вкусом. Большого внимания достоин кабинет Максима, который находится возле спальни. В нем расположен шикарный письменный стол, необычный абажур и резные кресла. Юморист как-то рассказал, что многие антикварные вещи он приобретает сам.

Пугачева и Галкин вместе больше шести лет. У них растут близнецы: Лиза и Гарри. Недавно артисты соединили свой союз венчанием, на которое их склонили дети.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 06:30
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