Как выглядят комнаты в замке Аллы Пугачевой и Максима Галкина

Алла Пугачева и Максим Галкин проживают в самых настоящих хоромах. Супруги купили замок в поселке Грязь, в котором на данный момент проводят свое свободное время. Артисты с завидным постоянством выставляют фотоснимки своего дома, давая подписчикам тему для обсуждений.На данный момент внимание поклонников привлек интерьер замка. Он выполнен в классическом викторианском стиле. Каждый уголок дома выделяется своей индивидуальностью и старинными элементами декора.У входа в замок стоит рыцарь в доспехах позапрошлого века, а гостиная знаменитостей выполнена в готическом и ренессансном стилях, в которой расположен камин из вырезного камня.В большой столовой звезд проходят все домашние праздники. Она сделана роскошно и со вкусом. Большого внимания достоин кабинет Максима, который находится возле спальни. В нем расположен шикарный письменный стол, необычный абажур и резные кресла. Юморист как-то рассказал, что многие антикварные вещи он приобретает сам.Пугачева и Галкин вместе больше шести лет. У них растут близнецы: Лиза и Гарри. Недавно артисты соединили свой союз венчанием, на которое их склонили дети.