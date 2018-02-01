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Пользователи Сети переживают из-за ужасного внешнего вида Александра Домогарова
В Instagram опубликован снимок с Александром Домогаровым, на котором актер имеет такой ужасный внешний вид, что пользователи Сети стали переживать по поводу его здоровья.
Пользователи Сети переживают из-за ужасного внешнего вида Александра Домогарова


На днях Катя Лель опубликовала в личном аккаунте Instagram совместный снимок с Александром Домогаровым. Снимок был сделан на Дне рождения его подруги Ольги Кабо. Внешний вид актера настолько удивил пользователей, что по Сети поползли слухи о серьезной болезни актера.

Поклонники были поражены тому, как плохо выглядит Домогаров и сразу стали писать в комментариях под снимком, что сразу не узнали его, а некоторые даже заочно поставили Александру диагноз, предполагая у него случился инсульт.

На защиту Домогарова встала сама Катя Лель. Она отметила, что внешний вид каждого человека с годами меняется и никто не молодеет. Певица попросила всех фолловеров быть разумнее и добрее.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 03:00
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