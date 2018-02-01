Пользователи Сети переживают из-за ужасного внешнего вида Александра Домогарова

На днях Катя Лель опубликовала в личном аккаунте Instagram совместный снимок с Александром Домогаровым. Снимок был сделан на Дне рождения его подруги Ольги Кабо. Внешний вид актера настолько удивил пользователей, что по Сети поползли слухи о серьезной болезни актера.Поклонники были поражены тому, как плохо выглядит Домогаров и сразу стали писать в комментариях под снимком, что сразу не узнали его, а некоторые даже заочно поставили Александру диагноз, предполагая у него случился инсульт.На защиту Домогарова встала сама Катя Лель. Она отметила, что внешний вид каждого человека с годами меняется и никто не молодеет. Певица попросила всех фолловеров быть разумнее и добрее.