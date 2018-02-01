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Мария Шумакова в красном латексном наряде намекнула на свою беременность
В Instagram Марии Шумаковой появилась фотография, на которой она в красном латексном наряде, а под снимком звезда разместила надпись с намеком на беременность.
Мария Шумакова в красном латексном наряде намекнула на свою беременность


29-летняя Мария Шумакова считается секс-символом российского кино. Время от времени актриса поддерживает свой статус, публикуя в соцсетях откровенные фотографии. Последней в ее блоге появилась фотография, на которой Мария одета полностью, но все равно выглядит очень соблазнительно.

Шумакова решила удивить фолловеров необычным нарядом – на снимке она запечатлена в чулках и латексном плаще красного цвета, явно скрывающим ее фигуру. Подписчики актрисы сделали вывод, что она тщательно пытается скрыть свою беременность.

Да и подпись под фото намекает на интересное положение Марии, по мнению поклонников звезды. Она написала: «И кстати, а к чему снятся золотые рыбки?»
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 00:08
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