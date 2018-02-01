Мария Шумакова в красном латексном наряде намекнула на свою беременность

29-летняя Мария Шумакова считается секс-символом российского кино. Время от времени актриса поддерживает свой статус, публикуя в соцсетях откровенные фотографии. Последней в ее блоге появилась фотография, на которой Мария одета полностью, но все равно выглядит очень соблазнительно.Шумакова решила удивить фолловеров необычным нарядом – на снимке она запечатлена в чулках и латексном плаще красного цвета, явно скрывающим ее фигуру. Подписчики актрисы сделали вывод, что она тщательно пытается скрыть свою беременность.Да и подпись под фото намекает на интересное положение Марии, по мнению поклонников звезды. Она написала: «И кстати, а к чему снятся золотые рыбки?»