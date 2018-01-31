Грудинин решил не гарантировать гражданам России светлое будущее
Павел Грудинин кандидат в президенты в КПРФ решил не рассказывать журналистам из Уфы, как именно будет выполнять всё обещанное из предвыборной программы. Он просто сказал, что все выполнит, так как у него есть опыт в управлении принадлежащему ему совхоза. Специалисты уверенны, что такого аргумента не достаточно, чтобы граждане поверили выдвиженцу в президенты и проголосовали за него.
Специалисты из "ПолитЭксперта" рассказали, что на одной из пресс-конференций в Уфе обсуждалась предвыборная программа Павла Грудинина. Один журналист высказал свое мнение по поводу того, что идеологическая составляющая программы не дает основания быть уверенными в правдивости слов кандидата. Также журналист спросил, не обернется ли такой подход к власти отправкой несогласных в «ГУЛАГ».
Ответ Грудинина не оправдал ожиданий журналистов, так он сказал, что не может дать никаких гарантий, и людям просто следует поверить ему. Единственным аргументом стал пример совхоза, председателем которого он является. Те люди, которые наблюдали за конференцией, сказали, что верить на слово – это слишком опрометчиво. А сравнивать управление страной с управлением совхоза совсем глупо.
Специалисты из "ПолитЭксперта" рассказали, что на одной из пресс-конференций в Уфе обсуждалась предвыборная программа Павла Грудинина. Один журналист высказал свое мнение по поводу того, что идеологическая составляющая программы не дает основания быть уверенными в правдивости слов кандидата. Также журналист спросил, не обернется ли такой подход к власти отправкой несогласных в «ГУЛАГ».
Ответ Грудинина не оправдал ожиданий журналистов, так он сказал, что не может дать никаких гарантий, и людям просто следует поверить ему. Единственным аргументом стал пример совхоза, председателем которого он является. Те люди, которые наблюдали за конференцией, сказали, что верить на слово – это слишком опрометчиво. А сравнивать управление страной с управлением совхоза совсем глупо.
Политика
Добавил: Oleneva Вчера, 23:40