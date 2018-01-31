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Кирстен Данст на последних сроках беременности снялась в рекламе всемирно известного бренда
Популярная актриса Кирстен Данст долго не признавалась в том, что готовится стать мамой. Но в Сети опубликованы снимки с рекламой всемирно известного бренда Rodarte, в которой снялась Кирстен на последних сроках беременности.
Кирстен Данст на последних сроках беременности снялась в рекламе всемирно известного бренда


В социальных сетях опубликованы фотоснимки новой коллекции популярного бренда Rodarte, которую представила беременная Кирстен Данст.

На снимках видно, что Данст находиться на последних сроках беременности и пополнение в ее семье ожидается совсем скоро. На фотографиях очаровательная актриса запечатлена на фоне живописного пейзажа и цветов.

Фотографы придумали для нее два образа, из которых один - это платье красного цвета с кружевом, а второй - модное пальто с большим бантом спереди размера «оверсайз».
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Вчера, 23:30
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