Кирстен Данст на последних сроках беременности снялась в рекламе всемирно известного бренда
Популярная актриса Кирстен Данст долго не признавалась в том, что готовится стать мамой. Но в Сети опубликованы снимки с рекламой всемирно известного бренда Rodarte, в которой снялась Кирстен на последних сроках беременности.
В социальных сетях опубликованы фотоснимки новой коллекции популярного бренда Rodarte, которую представила беременная Кирстен Данст.
На снимках видно, что Данст находиться на последних сроках беременности и пополнение в ее семье ожидается совсем скоро. На фотографиях очаровательная актриса запечатлена на фоне живописного пейзажа и цветов.
Фотографы придумали для нее два образа, из которых один - это платье красного цвета с кружевом, а второй - модное пальто с большим бантом спереди размера «оверсайз».
В социальных сетях опубликованы фотоснимки новой коллекции популярного бренда Rodarte, которую представила беременная Кирстен Данст.
На снимках видно, что Данст находиться на последних сроках беременности и пополнение в ее семье ожидается совсем скоро. На фотографиях очаровательная актриса запечатлена на фоне живописного пейзажа и цветов.
Фотографы придумали для нее два образа, из которых один - это платье красного цвета с кружевом, а второй - модное пальто с большим бантом спереди размера «оверсайз».