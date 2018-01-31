Кирстен Данст на последних сроках беременности снялась в рекламе всемирно известного бренда

В социальных сетях опубликованы фотоснимки новой коллекции популярного бренда Rodarte, которую представила беременная Кирстен Данст.На снимках видно, что Данст находиться на последних сроках беременности и пополнение в ее семье ожидается совсем скоро. На фотографиях очаровательная актриса запечатлена на фоне живописного пейзажа и цветов.Фотографы придумали для нее два образа, из которых один - это платье красного цвета с кружевом, а второй - модное пальто с большим бантом спереди размера «оверсайз».