Toshiba представила новое поколение ноутбуков Portege

В основу аппаратного обеспечения легли процессоры Intel Core восьмого поколения. Также в систему добавили поддержку vPro, которая позволит пользоваться функциями управления и безопасности.Стоит отметить, что модификация Portege X20W является гибридным ноутбуком с 12,5-дюймовым дисплеем, при этом матрица поддерживает опцию сенсорного ввода. Portege X30 обладает 13,3-дюймовой матрицей. Каждый девайс предложит пользователю разрешение Full HD.Внутри окажутся модемы беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth. За хранение данных будет отвечать твердотельный накопитель.Помимо этого известно, что в компании Toshiba также готовы начать выпуск ноутбуков Tecra Z50, Tecra A50, Tecra C50 и Tecra X40 с теми же процессорами восьмого поколения.