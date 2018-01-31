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Анфиса Чехова посвятила бывшему супругу трогательный стих, который сочинила сама
Анфиса Чехова опубликовала на своей страничке трогательный стих собственного сочинения, который посвятила бывшему мужу.

Анфиса Чехова посвятила бывшему супругу трогательный стих, который сочинила сама


Известная телеведущая и киноактриса Анфиса Чехова продолжает болезненно переживать разрыв со своим мужем Гурамом Баблишвили. Совсем недавно девушка написала трогательное стихотворение, которое, по мнению поклонников, посвятила бывшему супругу.

Анфиса Чехова на своей личной страничке в интернете выложила очень трогательный стих, который придумала сама. Прочитав эти строки, пользователи решили в комментариях, что киноактриса еще очень тяжело и болезненно переносит разрыв с экс-супругом.

«Но, я то знаю, и стихи мои не дадут соврать. Что наши души, во сне, кружатся в безудержном танце. И ты, как и я, стараешься дольше поспать. Ведь в снах и в стихах, у нас хоть какие-то шансы», - именно такие слова были написаны Анфисой Чеховой.

Стоит напомнить, что Чехова официально расторгла отношения с Гурамом Баблишвили весной прошлого года. По заверению самого мужчины, он много раз изменял артистке, когда был с ней в законном браке. У пары подрастает сын Соломон, которому на данный момент пять лет.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 20:37
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