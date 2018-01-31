Анфиса Чехова посвятила бывшему супругу трогательный стих, который сочинила сама

Известная телеведущая и киноактриса Анфиса Чехова продолжает болезненно переживать разрыв со своим мужем Гурамом Баблишвили. Совсем недавно девушка написала трогательное стихотворение, которое, по мнению поклонников, посвятила бывшему супругу.Анфиса Чехова на своей личной страничке в интернете выложила очень трогательный стих, который придумала сама. Прочитав эти строки, пользователи решили в комментариях, что киноактриса еще очень тяжело и болезненно переносит разрыв с экс-супругом.«Но, я то знаю, и стихи мои не дадут соврать. Что наши души, во сне, кружатся в безудержном танце. И ты, как и я, стараешься дольше поспать. Ведь в снах и в стихах, у нас хоть какие-то шансы», - именно такие слова были написаны Анфисой Чеховой.Стоит напомнить, что Чехова официально расторгла отношения с Гурамом Баблишвили весной прошлого года. По заверению самого мужчины, он много раз изменял артистке, когда был с ней в законном браке. У пары подрастает сын Соломон, которому на данный момент пять лет.