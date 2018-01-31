Google скоро представит ОС Android 9.0

Так один из программистов, который имеет информацию по поводу ОС Android 9.0, опубликовал статью с элементами исходного кода программы. Отмечается, что официальный анонс новой ОС должен состояться весной текущего года. Скорее всего, что сотрудники Google не хотят представлять новинку параллельно с новой системой от Apple.Ожидается, что Android 9.0 станет самой быстрой операционной системой от Google. Благодаря специальному алгоритму программа будет регулировать работу приложений и модулей, чтобы своевременно освобождать память для нужд пользователя. Первыми новинку получат устройства Nexus и Google Pixel.