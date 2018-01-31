Sony Xperia XZ2 Compact прошел сертификацию в США

Устройство еще не было официально анонсировано, но уже появилась некоторая техническая информация. Так девайс получил 5-дюймовый дисплей с соотношением сторон 18:9. Новинка должна получиться более миниатюрной по сравнению с телефоном Xperia XA1.В аппаратной основе должен появиться процессор Qualcomm Snapdragon 845. К нему прилагается 4 гигабайта оперативной памяти и 64 Гб памяти на встроенном носителе данных. За автономность будет отвечать аккумулятор с емкостью в 3 тысяч мАч. Основной модуль камеры получит два сенсора с разрешением 19 и 8 Мп.Официальная презентация Sony Xperia XZ2 Compact должна состояться в рамках международной выставки MWC 2018 в Барселоне.