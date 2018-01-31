В Москве банкир дал отпор грабителям и получил множество пулевых ранений

По предварительным данным следствия инцидент произошел возле бизнес-центра рядом с ул. Летниковской, где свидетели события видели преступников с масками на лицах. Они пытались забрать сумку из рук экс-совладельца банка Александра Осетрова, после чего получили отпор. В результате перестрелки его ранили в живот, после чего пули попали в руку и голову.Следователи выяснили, что выживший мужчина является предпринимателем, так что пока есть версия о заказном убийстве. Преступникам удалось скрыться, но они приехали сюда на машине, бросив ее после неудачного нападения.