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В Москве банкир дал отпор грабителям и получил множество пулевых ранений
СМИ сообщили о происшествии в Москве. Банкир дал отпор грабителям, получив множество пулевых ранений, после чего был срочно госпитализирован в клинику.

По предварительным данным следствия инцидент произошел возле бизнес-центра рядом с ул. Летниковской, где свидетели события видели преступников с масками на лицах. Они пытались забрать сумку из рук экс-совладельца банка Александра Осетрова, после чего получили отпор. В результате перестрелки его ранили в живот, после чего пули попали в руку и голову.

В Москве банкир дал отпор грабителям и получил множество пулевых ранений


Следователи выяснили, что выживший мужчина является предпринимателем, так что пока есть версия о заказном убийстве. Преступникам удалось скрыться, но они приехали сюда на машине, бросив ее после неудачного нападения.
Происшествия
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 21:22
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