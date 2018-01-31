Супруга Гарика Харламова Кристина Асмус понравилась своим фанатам в новом дерзком образе

Как правило, Асмус отдает предпочтение нежным и женственным образам, в которых привыкли ее видеть преданные поклонники. В связи с этим, многих пользователей удивило то, в каком новом амплуа она перед ними предстала.На данном снимке знаменитость красуется в кожаной куртке черного цвета, а на лице сделан красивый, но очень броский макияж. Подписывать данное фото девушка не захотела, а только сопроводила хештегом.За непродолжительное время данная публикация облетела весь интернет и сумела насобирать несколько тысяч лайков и множество разнообразных комментариев от пользователей. А представители сильной половины осыпали девушку бесчисленными комплиментами.Некоторые писали, что им безумно понравился ее дерзкий внешний вид и что их любимица, как всегда, бесподобна. В то время как другие решили предположить, что такое перевоплощение понадобилось киноактрисе для новой роли и судя по всему очень интересной.