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Супруга Гарика Харламова Кристина Асмус понравилась своим фанатам в новом дерзком образе
Кристина Асмус супруга Гарика Харламова понравилась своим поклонникам в очень непривычном для нее дерзком образе, фотоснимок которого девушка выложила на своей официальной страничке.

Супруга Гарика Харламова Кристина Асмус понравилась своим фанатам в новом дерзком образе


Как правило, Асмус отдает предпочтение нежным и женственным образам, в которых привыкли ее видеть преданные поклонники. В связи с этим, многих пользователей удивило то, в каком новом амплуа она перед ними предстала.

На данном снимке знаменитость красуется в кожаной куртке черного цвета, а на лице сделан красивый, но очень броский макияж. Подписывать данное фото девушка не захотела, а только сопроводила хештегом.

За непродолжительное время данная публикация облетела весь интернет и сумела насобирать несколько тысяч лайков и множество разнообразных комментариев от пользователей. А представители сильной половины осыпали девушку бесчисленными комплиментами.

Некоторые писали, что им безумно понравился ее дерзкий внешний вид и что их любимица, как всегда, бесподобна. В то время как другие решили предположить, что такое перевоплощение понадобилось киноактрисе для новой роли и судя по всему очень интересной.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 20:02
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