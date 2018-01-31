“Кровавое суперлуние” станет причиной мощных приливов и отливов на морях – Ученые
Сейчас многие люди следят за уникальным космическим явлением, названным “Кровавым суперлунием”. Ученые отметили, что оно станет причиной мощных приливов и отливов на морях, что может отразиться на моряках и жителях прибрежных зон.
Приближение спутника к нашей планете всегда оказывает на нее сильное влияние, так что морякам стоит заранее приготовиться к отплытию судна или изменить маршрут, чтобы не попасть на мель. Также эти события негативно отражаются на обитателях глубин, не успевающих скрыться во время отливов.
Зато жители побережья и турист смогут найти на пляжах множество необычных сувениров, а для остальной категории населения суперлуние не опасно. К сожалению, нельзя будет увидеть голубой цвет Луны, но красный оттенок и огромные размеры объекта порадуют астрономов и любителей.
Приближение спутника к нашей планете всегда оказывает на нее сильное влияние, так что морякам стоит заранее приготовиться к отплытию судна или изменить маршрут, чтобы не попасть на мель. Также эти события негативно отражаются на обитателях глубин, не успевающих скрыться во время отливов.
Зато жители побережья и турист смогут найти на пляжах множество необычных сувениров, а для остальной категории населения суперлуние не опасно. К сожалению, нельзя будет увидеть голубой цвет Луны, но красный оттенок и огромные размеры объекта порадуют астрономов и любителей.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 22:00