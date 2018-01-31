Сын Натальи Подольской и Владимира Преснякова осваивает экстремальный вид спорта

После того, как родился их сын, звездные родители не расстаются с ним ни на минуту и постоянно берут везде с собой. Наталья поделилась, что как-то поехала в отпуск без ребенка и чуть не сошла без него с ума, поскольку очень переживала. После этого вся семейка старается путешествовать только вместе.А на днях вся семья прилетела на горнолыжный курорт. Наталья и Владимир давно уже научились владеть таким видом спорта и с наслаждением катаются по склонам. Теперь пришло время маленькому Артемию освоить этот спорт и встать на лыжи.На личной страничке Преснякова появился видеоролик, на котором можно отчетливо увидеть, как делает свои начальные шаги их наследник на горных лыжах. Исполнитель безумно рад за сына и очень гордится им.Судя по снимку, малыш нисколько не боится и получает огромное удовольствие от этого процесса. Пользователи написали множество положительных комментариев под фотоснимком, восхитившись смелостью двухлетнего Артемия.