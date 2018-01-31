Экс-возлюбленный Анастасии Волочковой Чермен Дзотов запустил чат для поиска партнера на вечер в Telegram

Бизнесмен после регистрации “Бизтуза” решил воплотить в жизнь первый проект, хотя не собирается использовать его для получения средств. Чермен Дзотов является владельцем еще одного аналога “Найдем жену” с платными услугами, хотя многие пользователи сетей уверены, что новинка используется им для раскрутки компании.Суть чата заключается в поиске спутника, а также уточняются цели встречи, после чего ему пишут сообщения заинтересованные особы. Правила предусматривают уточнение времени и места свидания, а оплата счета происходит со стороны пригласившего лица. Сейчас в нем приняли участие 300 человек, но пока неизвестно, скольким людям удалось воплотить мечты в реальность.