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Экс-возлюбленный Анастасии Волочковой Чермен Дзотов запустил чат для поиска партнера на вечер в Telegram
Экс-возлюбленный Анастасии Волочковой запустил чат для поиска партнера на вечер. Такой сервис в Telegram позволяет участникам проекта Чермена Дзотова провести время за ужином.

Бизнесмен после регистрации “Бизтуза” решил воплотить в жизнь первый проект, хотя не собирается использовать его для получения средств. Чермен Дзотов является владельцем еще одного аналога “Найдем жену” с платными услугами, хотя многие пользователи сетей уверены, что новинка используется им для раскрутки компании.

Экс-возлюбленный Анастасии Волочковой Чермен Дзотов запустил чат для поиска партнера на вечер в Telegram


Суть чата заключается в поиске спутника, а также уточняются цели встречи, после чего ему пишут сообщения заинтересованные особы. Правила предусматривают уточнение времени и места свидания, а оплата счета происходит со стороны пригласившего лица. Сейчас в нем приняли участие 300 человек, но пока неизвестно, скольким людям удалось воплотить мечты в реальность.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 22:20
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