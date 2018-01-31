Двухмесячный сын Андрея Малахова получил документы в новом государственном центре

В ноябре 2017 года появился на свет Александр Малахов, несмотря на свой возраст, ему удалось 31 января получить загранпаспорт, страховку, прописку и регистрацию в детский сад, поэтому он может считаться полноправным членом общества. Все эти документы сын Малахова получил в центре государственных услуг «Афимолл Сити». Работу этого центра оценили не только звезды, но и представители властей, например Сергей Собянин. А Андрей Малахов рассказал, что центр действительно работает отлично.Напомним, что Александр Малахов является первым ребенка Андрея Малахова и Натальи Шкулевой. Имя для их сына выбирали путем общественного голосования.