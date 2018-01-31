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Двухмесячный сын Андрея Малахова получил документы в новом государственном центре
Сыну Андрея Малахова всего два месяца, но, несмотря на это ему уже выдали все необходимые документы в центре государственных услуг. Об этом известный телеведущий рассказал своим поклонникам. Также он отметил, что у нового учреждения прекрасный и высокий уровень сервиса.
Двухмесячный сын Андрея Малахова получил документы в новом государственном центре

В ноябре 2017 года появился на свет Александр Малахов, несмотря на свой возраст, ему удалось 31 января получить загранпаспорт, страховку, прописку и регистрацию в детский сад, поэтому он может считаться полноправным членом общества. Все эти документы сын Малахова получил в центре государственных услуг «Афимолл Сити». Работу этого центра оценили не только звезды, но и представители властей, например Сергей Собянин. А Андрей Малахов рассказал, что центр действительно работает отлично.

Напомним, что Александр Малахов является первым ребенка Андрея Малахова и Натальи Шкулевой. Имя для их сына выбирали путем общественного голосования.
Общество / ШоуБиз
Добавил: Oleneva Вчера, 21:40
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