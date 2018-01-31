Центробанк: Денежная масса России в декабре выросла почти на 6%

Объем денежной массы в стране продемонстрировал рост почти на 6% в 2017 году. В результате, на начало года в обороте оказалось 42,4 трлн рублей. Еще годом ранее он находился на уровне в 40 трлн рублей. Как считают специалисты, денежный пузырь может вызвать в будущем существенный рост инфляции.Особенно такие прогнозы стали более реальными после сообщения специалистов ЦБ, что после выборов механизмы регуляции курса рубля будут существенно ослаблены - считают экономисты. Наряду с этим, 1 февраля прекратит свое существование ФНБ, который исчерпал свои ресурсы, постоянно пополняя Пенсионный фонд.