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Молодой ветеринар из Перми опубликовала в Instagram фото с расчлененной кошкой
Молодой ветеринар из Перми оказалась в центре скандала после фото, опубликованного в Instagram. Девушка позирует перед камерами на фоне расчлененной кошки, решив показать свои успехи на рабочем месте.

Пользователи сетей обрушились с критикой на любительницу необычных селфи, пояснив, что такие сюжеты нельзя выставлять на общее обозрение. Сокурсники решили поддержать коллегу позитивными комментариями, но большинство людей не одобрило показ вскрытия мертвого животного.

Молодой ветеринар из Перми опубликовала в Instagram фото с расчлененной кошкой


После разгоревшегося конфликта руководство клиники запретило ассистенту врача продолжать работать, а также решает вопрос будущего молодого специалиста. Сама виновница инцидента пыталась пояснить, что этот сюжет был предназначен для узкого круга лиц после первой практики.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 21:30
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