Риэлторы Крыма: На полуострове резко подешевело вторичное жилье

Вторичная недвижимость упала в цене на 15% -20% недостатке жилья экономического класса и избытка дорогих квартир. Востребованность жилья объясняется существенным увеличением числа военных, которым такое жилье необходимо, потому что в основном они переехали в Крым из других регионов.Как отмечают специалисты рынка, средняя цена покупки в этом секторе составляет 2 - 3 - 4 млн рублей для малогабаритных квартир. Квартира-студия стоит в среднем 1,1 млн рублей (18 м2 в поселке на Западном берегу). При этом элитный сегмент представляют виллы в Ялте в 450 м2 и землей в 9 соток – за 118 млн рублей.