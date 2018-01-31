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Американский остров Бейнбридж внешне напоминает череп с демонической улыбкой
Американский остров Бейнбридж местные жители предпочитают обходить стороной, а туристы желают попасть сюда и найти следы паранормальных явлений. Он своим внешним видом напоминает череп с демонической улыбкой, запечатленной на фото, сделанных спутниками.

Люди часто рассказывали журналистам о загадочных голосах незримых существ, доносящихся с этого места, на котором никто не живет. Последние фото вообще шокировали их, убедив, что лучше не приближаться к столь опасной территории.

Американский остров Бейнбридж внешне напоминает череп с демонической улыбкой


Ученые после просмотра материалов поспешили успокоить американцев. Они заметили, что иллюзия необычного зрелища создают деревья с листьями. Несмотря на убедительные доводы, народ не спешит посетить остров, предоставляя это делать любителям приключений.
В мире
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 20:55
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