Американский остров Бейнбридж внешне напоминает череп с демонической улыбкой
Американский остров Бейнбридж местные жители предпочитают обходить стороной, а туристы желают попасть сюда и найти следы паранормальных явлений. Он своим внешним видом напоминает череп с демонической улыбкой, запечатленной на фото, сделанных спутниками.
Люди часто рассказывали журналистам о загадочных голосах незримых существ, доносящихся с этого места, на котором никто не живет. Последние фото вообще шокировали их, убедив, что лучше не приближаться к столь опасной территории.
Ученые после просмотра материалов поспешили успокоить американцев. Они заметили, что иллюзия необычного зрелища создают деревья с листьями. Несмотря на убедительные доводы, народ не спешит посетить остров, предоставляя это делать любителям приключений.
Люди часто рассказывали журналистам о загадочных голосах незримых существ, доносящихся с этого места, на котором никто не живет. Последние фото вообще шокировали их, убедив, что лучше не приближаться к столь опасной территории.
Ученые после просмотра материалов поспешили успокоить американцев. Они заметили, что иллюзия необычного зрелища создают деревья с листьями. Несмотря на убедительные доводы, народ не спешит посетить остров, предоставляя это делать любителям приключений.
В мире
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 20:55