Амирал Сардаров показал свою новую девушку с натуральной грудью

Влада Юркова – стройная брюнетка, модель. Почти все время она проводит за границей, поэтому пара познакомилась в Лос-Анджелесе.Сейчас Амирал публикует фото и видео в социальных сетях со своей новой возлюбленной. На одном из видео парень предупредил своих подписчиков, чтобы они писали только хорошие комментарии, а плохие он удалит, а хэйтеров заблокирует.Подписчикам очень интересна жизнь Амирала, поэтому ни для кого не секрет, что два года назад он встречался с девушкой по имени Алина. Девушка поймала своего парня на измене и бросила его. Садаров признался, что она была его единственной любовью.Амирал никогда не стеснялся выносить свою личную жизнь на всеобщее обозрение, за все время своих неудач в любви он рассказал о своей философии чувств. Блогер уверен, что в паре не может все время быть хорошо, так как рано или поздно кому-то станет скучно, именно поэтому он не верит в верность и настоящие чувства. Хотя он не раз подчеркивал, что хотел бы стать примерным семьянином. Поклонники отметили, что новая девушка очень красивая, и что самое главное, эта красота естественная.