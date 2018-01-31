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Амирал Сардаров показал свою новую девушку с натуральной грудью
Амиран Сардаров, автор канала «Дневник хача» показал общественности свою новую девушку. Её стала модель Влада Юрковая. Парень не спешил показывать свою пассию, сначала он лишь упомянул в одном из видео, что у него завязываются серьезные отношения.

Влада Юркова – стройная брюнетка, модель. Почти все время она проводит за границей, поэтому пара познакомилась в Лос-Анджелесе.
Сейчас Амирал публикует фото и видео в социальных сетях со своей новой возлюбленной. На одном из видео парень предупредил своих подписчиков, чтобы они писали только хорошие комментарии, а плохие он удалит, а хэйтеров заблокирует.
Амирал Сардаров показал свою новую девушку с натуральной грудью

Подписчикам очень интересна жизнь Амирала, поэтому ни для кого не секрет, что два года назад он встречался с девушкой по имени Алина. Девушка поймала своего парня на измене и бросила его. Садаров признался, что она была его единственной любовью.

Амирал никогда не стеснялся выносить свою личную жизнь на всеобщее обозрение, за все время своих неудач в любви он рассказал о своей философии чувств. Блогер уверен, что в паре не может все время быть хорошо, так как рано или поздно кому-то станет скучно, именно поэтому он не верит в верность и настоящие чувства. Хотя он не раз подчеркивал, что хотел бы стать примерным семьянином. Поклонники отметили, что новая девушка очень красивая, и что самое главное, эта красота естественная.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Oleneva Вчера, 22:10
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