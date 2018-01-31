Алексей Купин и Майя Донцова обманули зрителей, заявив, что покидают "Дом-2"

При этом реакция фолловеров молодым людям вряд ли понравилась, потому что многие не были против их отправки за ворота, считая этих участников уже неинтересными жителями телестройки. Купин также добавил, что за периметром у него и Донцовой уже всё готово для совместного проживания, и деньги будут, поэтому без проекта они точно не пропадут. Никаких комментариев по поводу реакции общественности на свою обманку Майя и Алексей не делали.Как известно, в последнее время Купин и Донцова переживают не самые приятные времена, так как постоянно ссорятся. Кроме того, Алексей не так давно даже поднял руку на свою вторую половинку, после чего мать девушки Ирина Михайловна пообещала прилететь на "Остров любви" и оторвать парню уши, но жених её дочери даже не стал извиняться, призвав женщину научить свою кровиночку манерам.