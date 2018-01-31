Алексей Купин и Майя Донцова обманули зрителей, заявив, что покидают "Дом-2"
Участник "Дома-2" Алексей Купин сообщил подписчикам, что собирается покинуть проект вместе со своей возлюбленной Майей Донцовой, после чего признался, что на самом деле никуда они уходить не хотят, а заявление это стоит считать обычной проверкой зрителей, так как пара давно уже мечтала узнать, как бы они отнеслись к их уходу.
При этом реакция фолловеров молодым людям вряд ли понравилась, потому что многие не были против их отправки за ворота, считая этих участников уже неинтересными жителями телестройки. Купин также добавил, что за периметром у него и Донцовой уже всё готово для совместного проживания, и деньги будут, поэтому без проекта они точно не пропадут. Никаких комментариев по поводу реакции общественности на свою обманку Майя и Алексей не делали.
Как известно, в последнее время Купин и Донцова переживают не самые приятные времена, так как постоянно ссорятся. Кроме того, Алексей не так давно даже поднял руку на свою вторую половинку, после чего мать девушки Ирина Михайловна пообещала прилететь на "Остров любви" и оторвать парню уши, но жених её дочери даже не стал извиняться, призвав женщину научить свою кровиночку манерам.
При этом реакция фолловеров молодым людям вряд ли понравилась, потому что многие не были против их отправки за ворота, считая этих участников уже неинтересными жителями телестройки. Купин также добавил, что за периметром у него и Донцовой уже всё готово для совместного проживания, и деньги будут, поэтому без проекта они точно не пропадут. Никаких комментариев по поводу реакции общественности на свою обманку Майя и Алексей не делали.
Как известно, в последнее время Купин и Донцова переживают не самые приятные времена, так как постоянно ссорятся. Кроме того, Алексей не так давно даже поднял руку на свою вторую половинку, после чего мать девушки Ирина Михайловна пообещала прилететь на "Остров любви" и оторвать парню уши, но жених её дочери даже не стал извиняться, призвав женщину научить свою кровиночку манерам.