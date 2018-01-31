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Певица Слава опубликовала в Instagram видео гаража из снега
Певица Слава во время гастролей заметила в одном городе необычный гараж из снега. Звезда долго смеялась над изобретательностью людей, после чего опубликовала видео сооружения в Instagram.

Подписчики сразу оценили сюжет, после чего стали писать позитивные комментарии, восхищаясь хорошим настроением исполнительницы, комментирующей это чудо. Они действительно удивились творчеству местных жителей, упомянув о Южно-Сахалинске, где сильные метели делают такие гаражи в каждом дворе.

Певица Слава опубликовала в Instagram видео гаража из снега


Среди пользователей сетей нашлись лица, сами использующие их для защиты машин, отметившие удобства зимнего шедевра. Все поблагодарили певицу Славу за доставленное удовольствие, попросив дальше радовать людей такими интересными роликами.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 20:35
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