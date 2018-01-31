АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Частица небесной вечности: Нефрит считается камнем богов и имеет уникальную энергетику
EUR 69.93 USD 56.18
Курс валют на 01.02.2018

Дарья Пынзарь умилила подписчиков видео с сыновьями, помогающими ей на кухне
Звезда популярного телешоу "Дом-2" Дарья Пынзарь выложила в Instagram видео, на котором показала, как её сыновья усердно помогают ей на кухне.

На видео запечатлено, как старший сын Дарьи валяет в муке рыбу, а младший - моет, как рассказала телезвезда, уже чистую посуду. После того как рыба приготовилась в духовке, Артём "вооружился" половинкой лимона и усердно полил блюдо свежим соком.

Дарья Пынзарь умилила подписчиков видео с сыновьями, помогающими ей на кухне

Публикации Пынзарь на тему кулинарии являются одними из самых востребованных в микроблоге экс-участницы скандальной телестройки, а если присутствуют ещё дети, то видеоролик с большой долей вероятности "выстрелит". Дарья это, конечно же, знает, поэтому пытается подобные видео выпускать почаще.

Видеоролик набрал 4 сотни просмотров, а количество комментариев перевалило за 300. Подписчики в восторге от мальчиков, которые с невероятной самоотдачей помогают маме на кухне.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 18:18
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Регулярный секстинг с партнером говорит о
Мария Шумакова в красном латексном наряде
Грудинин решил не гарантировать гражданам России
Кирстен Данст на последних сроках беременности
Восьмой сезон сериала «Форс-мажоры» выпустят без
Генетики обнаружили в структуре ДНК встроенный
Просмотреть все новости