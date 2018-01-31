Дарья Пынзарь умилила подписчиков видео с сыновьями, помогающими ей на кухне

На видео запечатлено, как старший сын Дарьи валяет в муке рыбу, а младший - моет, как рассказала телезвезда, уже чистую посуду. После того как рыба приготовилась в духовке, Артём "вооружился" половинкой лимона и усердно полил блюдо свежим соком.Публикации Пынзарь на тему кулинарии являются одними из самых востребованных в микроблоге экс-участницы скандальной телестройки, а если присутствуют ещё дети, то видеоролик с большой долей вероятности "выстрелит". Дарья это, конечно же, знает, поэтому пытается подобные видео выпускать почаще.Видеоролик набрал 4 сотни просмотров, а количество комментариев перевалило за 300. Подписчики в восторге от мальчиков, которые с невероятной самоотдачей помогают маме на кухне.