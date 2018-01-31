Поклонники раскритиковали Настю Каменских за очередное селфи в лифте

После приезда из Майами исполнительница решила запечатлеть себя в этом месте перед зеркалом, но подписчики уже устали видеть однообразный фон, да и внешний вид Насти Каменских тоже вызвал немало разговоров. Многие люди посоветовали артистке делать выражение лица проще, отметив, что она сильно похудела и выглядит измученной особой.Пользователи сетей шутливо заметили, что знаменитость живет в лифте или использует его для похудения. Самые преданные фанаты решили заступиться за своего кумира и завалили звезду лестными словами о красоте, а также назвали ее похудение отличным мотиватором для многих людей.