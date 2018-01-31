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Наталья Подольская вспомнила детство и слепила очаровательного снеговика
Певица вместе с семьей отдыхает на австрийском курорте, не забывая радовать поклонников новыми сюжетами в Instagram. Наталья Подольская вспомнила детство и слепила очаровательного снеговика, после чего показала весь процесс творчества в ролике.

Подписчики долго смеялись над комментариями Владимира Преснякова, который не помогал своей хрупкой избраннице, а снимал сюжет на камеру. Они сразу отметили, что нужно было поменять звездную пару местами, чтобы не слышать сообщения о любви мужчин к женскому труду.

Наталья Подольская вспомнила детство и слепила очаровательного снеговика


Многие люди написали позитивные сообщения, искренне радуясь за Наталью Подольскую и ее личную жизнь. Они давно считают знаменитостей самой гармоничной семьей, не стесняющейся показывать свои искренние чувства на публике. Потому все пожелали артистам позитивного настроения и дальнейших творческих успехов.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 20:50
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