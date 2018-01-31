Наталья Подольская вспомнила детство и слепила очаровательного снеговика

Подписчики долго смеялись над комментариями Владимира Преснякова, который не помогал своей хрупкой избраннице, а снимал сюжет на камеру. Они сразу отметили, что нужно было поменять звездную пару местами, чтобы не слышать сообщения о любви мужчин к женскому труду.Многие люди написали позитивные сообщения, искренне радуясь за Наталью Подольскую и ее личную жизнь. Они давно считают знаменитостей самой гармоничной семьей, не стесняющейся показывать свои искренние чувства на публике. Потому все пожелали артистам позитивного настроения и дальнейших творческих успехов.