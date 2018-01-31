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Ани Лорак рассказала журналистам о своей личной жизни
Певица уже долгое время счастливо живет в браке с турком Муратом Налчаджиоглу, подарив избраннику наследницу Софию. Ани Лорак рассказала журналистам о личной жизни и раскрыла секреты своего брака.

Исполнительница отметила, что каждый партнер в таком союзе должен быть индивидуальностью и сохранять личную свободу, а также женщина многое может скорректировать в отношениях, выбирая варианты согласно своим предпочтениям. Ани Лорак подчеркнула, что их связь продолжает развиваться и невозможно повторять ситуации, когда девушка только встречалась с будущим избранником.

Ани Лорак рассказала журналистам о своей личной жизни


Совместная жизнь и появление ребенка меняет внутренний мир людей, но звезда во время просмотра старых снимков замечает, что сейчас выглядит лучше, чем раньше. Также артистка вспомнила ситуацию, когда решила надеть длинное платье без декольте. Супруг шутливо сравнил ее со старой бабушкой, так как хочет видеть рядом молодую красавицу и позитивно относится к сценическим нарядам избранницы.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 20:05
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