Ани Лорак рассказала журналистам о своей личной жизни

Исполнительница отметила, что каждый партнер в таком союзе должен быть индивидуальностью и сохранять личную свободу, а также женщина многое может скорректировать в отношениях, выбирая варианты согласно своим предпочтениям. Ани Лорак подчеркнула, что их связь продолжает развиваться и невозможно повторять ситуации, когда девушка только встречалась с будущим избранником.Совместная жизнь и появление ребенка меняет внутренний мир людей, но звезда во время просмотра старых снимков замечает, что сейчас выглядит лучше, чем раньше. Также артистка вспомнила ситуацию, когда решила надеть длинное платье без декольте. Супруг шутливо сравнил ее со старой бабушкой, так как хочет видеть рядом молодую красавицу и позитивно относится к сценическим нарядам избранницы.