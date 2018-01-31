Ученые смогли определить настоящих друзей по мозговой активности
Ученые из Дартмутского колледжа провели эксперимент, в ходе которого удалось выяснить, что у людей, считающих себя друзьями идентичные модели активности мозга. В эксперименте принимало участие всего 270 человек, а 42 из них прошли и исследование МРТ.
Во время эксперимента была изучена нейронная активность участников во время просмотра разнообразных видео. Целью эксперимента было предсказать дружеские отношения между людьми, опираясь только на их мозговую активность.
Тилии Уитли, являющийся автором исследования и его команда опросила 279 студентов, которые учатся по одной университетской программе. Перед началом эксперимента участники рассказали ученым, кого именно они считают своими друзьями и рассказали о себе. Во время проведения МРТ студентам показывали видеоролики и по результатам сканирования мозга ученые постарались определить, кто из участников дружат между собой. В итоге, оказалось, что ученым удалось предугадать дружбу в 48% случаев.
Во время эксперимента была изучена нейронная активность участников во время просмотра разнообразных видео. Целью эксперимента было предсказать дружеские отношения между людьми, опираясь только на их мозговую активность.
Тилии Уитли, являющийся автором исследования и его команда опросила 279 студентов, которые учатся по одной университетской программе. Перед началом эксперимента участники рассказали ученым, кого именно они считают своими друзьями и рассказали о себе. Во время проведения МРТ студентам показывали видеоролики и по результатам сканирования мозга ученые постарались определить, кто из участников дружат между собой. В итоге, оказалось, что ученым удалось предугадать дружбу в 48% случаев.
Наука
Добавил: Oleneva Вчера, 21:10