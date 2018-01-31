АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Частица небесной вечности: Нефрит считается камнем богов и имеет уникальную энергетику
EUR 69.93 USD 56.18
Курс валют на 01.02.2018

Подписчики обвинили Ким Кардашьян в использовании фоторедактора для коррекции своей фигуры
Знаменитость Ким Кардашьян обвинили в использовании фотошопа, с помощью которого она корректирует свою фигуру.

Подписчики обвинили Ким Кардашьян в использовании фоторедактора для коррекции своей фигуры


Звезду реалити шоу Ким Кардашьян бесчисленные фанаты обвинили в том, что она прибегает к помощи фоторедактора. А причиной такого решения послужил недавний снимок.

Ким Кардашьян достаточно часто обвиняют в том, что она пользуется фотошопом, но раньше ее фанаты закрывали на это глаза и прощали ей такие выходки. Но последний фотоснимок, который был выложен на ее официальной страничке, особенно возмутил пользователей. Ведь на нем красотка позирует совершенно в чужом теле.

На этом фото Кардашьян смотрится как худощавая девушка с подтянутой спортивной фигурой, у которой тонкая талия и худые бедра. Фолловеры моментально начали возмущаться такой демонстрацией не своего тела, и громко заявили, что модель ведет себя нехорошо, поскольку замечательно поработала над этим изображением в фоторедакторе.

В жизни девушка имеет более внушительные формы и очень глупо стесняться этого и иметь по этому поводу комплексы. Не глядя на это, снимок набрал большое количество лайков и комментариев. И хотя преобладают негативные высказывания, Ким удалять снимок не собирается.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 17:40
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Регулярный секстинг с партнером говорит о
Мария Шумакова в красном латексном наряде
Грудинин решил не гарантировать гражданам России
Кирстен Данст на последних сроках беременности
Восьмой сезон сериала «Форс-мажоры» выпустят без
Генетики обнаружили в структуре ДНК встроенный
Просмотреть все новости