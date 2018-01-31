Подписчики обвинили Ким Кардашьян в использовании фоторедактора для коррекции своей фигуры

Звезду реалити шоу Ким Кардашьян бесчисленные фанаты обвинили в том, что она прибегает к помощи фоторедактора. А причиной такого решения послужил недавний снимок.Ким Кардашьян достаточно часто обвиняют в том, что она пользуется фотошопом, но раньше ее фанаты закрывали на это глаза и прощали ей такие выходки. Но последний фотоснимок, который был выложен на ее официальной страничке, особенно возмутил пользователей. Ведь на нем красотка позирует совершенно в чужом теле.На этом фото Кардашьян смотрится как худощавая девушка с подтянутой спортивной фигурой, у которой тонкая талия и худые бедра. Фолловеры моментально начали возмущаться такой демонстрацией не своего тела, и громко заявили, что модель ведет себя нехорошо, поскольку замечательно поработала над этим изображением в фоторедакторе.В жизни девушка имеет более внушительные формы и очень глупо стесняться этого и иметь по этому поводу комплексы. Не глядя на это, снимок набрал большое количество лайков и комментариев. И хотя преобладают негативные высказывания, Ким удалять снимок не собирается.