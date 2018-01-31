Предпринимателя, работник которого продал метанол для смертельного «Боярышника», оштрафовали
Приговором суда на 250 000 рублей оштрафован хозяин предприятия, сотрудник которого сбыл смертельный метанол для «Боярышника».
На 250 тысяч рублей станет легче карман некоего 31-летнего бизнесмена, который однажды в обход закона купил для своих нужд метанол. Из него делец сделал 150 литров «Незамерзайки» для машин.
Позже оказалось, что один его сотрудник какую-то часть незаконно купленного метанола незаконно продал другим дельцам, приготовившим из него «Боярышник». «Народный» напиток, любимый некоторыми гражданами, сделанный на метаноле, стал причиной смерти 76 человек из Иркутска два года назад.
Предпринимателя, с которого все началось, обвинили в незаконном обороте ядовитых веществ с целью сбыта и в производстве, хранении и сбыте небезопасных для жизни и здоровья людей товаров.
На 250 тысяч рублей станет легче карман некоего 31-летнего бизнесмена, который однажды в обход закона купил для своих нужд метанол. Из него делец сделал 150 литров «Незамерзайки» для машин.
Позже оказалось, что один его сотрудник какую-то часть незаконно купленного метанола незаконно продал другим дельцам, приготовившим из него «Боярышник». «Народный» напиток, любимый некоторыми гражданами, сделанный на метаноле, стал причиной смерти 76 человек из Иркутска два года назад.
Предпринимателя, с которого все началось, обвинили в незаконном обороте ядовитых веществ с целью сбыта и в производстве, хранении и сбыте небезопасных для жизни и здоровья людей товаров.
Общество
Добавил: Виктория Морозова Вчера, 20:45