Предпринимателя, работник которого продал метанол для смертельного «Боярышника», оштрафовали

На 250 тысяч рублей станет легче карман некоего 31-летнего бизнесмена, который однажды в обход закона купил для своих нужд метанол. Из него делец сделал 150 литров «Незамерзайки» для машин.Позже оказалось, что один его сотрудник какую-то часть незаконно купленного метанола незаконно продал другим дельцам, приготовившим из него «Боярышник». «Народный» напиток, любимый некоторыми гражданами, сделанный на метаноле, стал причиной смерти 76 человек из Иркутска два года назад.Предпринимателя, с которого все началось, обвинили в незаконном обороте ядовитых веществ с целью сбыта и в производстве, хранении и сбыте небезопасных для жизни и здоровья людей товаров.