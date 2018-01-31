Поклонники заподозрили Анну Седокову в пластике из-за нового снимка

Звезда решила выбрать короткое цветное платье, подчеркивающее шикарный бюст и стройные ноги, после чего решила дополнить образ собранными волосами. В руках Анна Седокова держит небольшой горшочек, отметив в сообщении, что жизнь в красках оставляет меньше пробелов.Пользователи сетей заметили странный вид бровей и лица исполнительницы, после чего сразу раскритиковали ее за косметические процедуры. Также некоторые люди были недовольны провокационным нарядом звезды, слишком обнажающим ее тело. Несмотря на критику, сюжет собрал после публикации 13000 лайков.