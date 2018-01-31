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Поклонники заподозрили Анну Седокову в пластике из-за нового снимка
Певица решила порадовать поклонников новым снимком в Instagram, позируя перед камерой в экзотическом наряде. Однако они заподозрили Анну Седокову в пластике, написав об этом в комментариях.

Звезда решила выбрать короткое цветное платье, подчеркивающее шикарный бюст и стройные ноги, после чего решила дополнить образ собранными волосами. В руках Анна Седокова держит небольшой горшочек, отметив в сообщении, что жизнь в красках оставляет меньше пробелов.

Поклонники заподозрили Анну Седокову в пластике из-за нового снимка


Пользователи сетей заметили странный вид бровей и лица исполнительницы, после чего сразу раскритиковали ее за косметические процедуры. Также некоторые люди были недовольны провокационным нарядом звезды, слишком обнажающим ее тело. Несмотря на критику, сюжет собрал после публикации 13000 лайков.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 19:45
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