Исследователи доказали существование мышечной памяти

В эксперименте приняло участие 22 добровольца мужского пола. Их главной задачей на время исследования было постоянно делать упражнений на выносливость с определенными перерывами на отдых. Во время тренировок ученые брали образцы мышечной ткани мужчин.Результат эксперимента показал, что все физические упражнения запоминают некоторые гены. Открытие мышечной памяти поможет ускорить восстановление мышц после их повреждений. А что касается допинга, то оказалось, что его воздействие на организм длится гораздо дольше, чем считалось раньше.Один из участников исследования Роберт Сиборн рассказал, что если в теле спортсмена нашли допинг и его дисквалифицировали на краткосрочное время, то даже спустя долгое время спортсмен, принимавший препарат будет сохранять преимущество над соперниками из-за мышечной памяти.