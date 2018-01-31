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На Ставрополье возбудили уголовное дело после гибели 230 серых журавлей
На Ставрополье пали 230 особей серых журавлей. Этот вид птиц был под защитой Красной книги Ставропольского края. После масштабной гибели пернатых следственный отдел открыл уголовное производство.
На Ставрополье возбудили уголовное дело после гибели 230 серых журавлей


В конце 2017 года в окрестностях Соленого озера Александровского района, наткнулись на 230 птичьих трупа. Позже оказалось, что это погибли редкие серые журавли, защищаемые Красной книгой края.

Была проведена экспертиза, которая выявила в трупах яд. Следствие получило доказательство того, что птицы массово погибли от отравления препаратами, применяющимися для борьбы с грызунами. Предполагается, что данные препараты неправильно распыляли на землях сельхоззначения. Таким образом, неправильное ведение сельского хозяйства нанесло казне урона на сумму около миллиона рублей.

По факту несоблюдения положений, регламентирующих борьбу с болезнями и вредителями растений, повлекшие по неосторожности тяжкие последствия, открыли уголовное производство.
Общество / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Вчера, 20:15
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