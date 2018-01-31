На Ставрополье возбудили уголовное дело после гибели 230 серых журавлей

В конце 2017 года в окрестностях Соленого озера Александровского района, наткнулись на 230 птичьих трупа. Позже оказалось, что это погибли редкие серые журавли, защищаемые Красной книгой края.Была проведена экспертиза, которая выявила в трупах яд. Следствие получило доказательство того, что птицы массово погибли от отравления препаратами, применяющимися для борьбы с грызунами. Предполагается, что данные препараты неправильно распыляли на землях сельхоззначения. Таким образом, неправильное ведение сельского хозяйства нанесло казне урона на сумму около миллиона рублей.По факту несоблюдения положений, регламентирующих борьбу с болезнями и вредителями растений, повлекшие по неосторожности тяжкие последствия, открыли уголовное производство.