Анастасия Лисова раскритиковала женщин, рассказывающих про свои сложные роды
Беременная телезвезда Анастасия Лисова, которая когда-то была весьма видной участницей "Дома-2", раскритиковала женщин, рассказывающих о своих непростых родах и пугающих девушек, пребывающих в положении, так как считает, что эти особы поступают совсем неправильно.
Сама Лисова родит уже совсем скоро, и при этом не боится предстоящего важного события. Кроме того, знаменитость не понимает, с какой стати страшиться того, что является, можно сказать, самым ожидаем моментом в жизни любой представительницы слабого пола. К слову, Анастасия понимает, что кто-то этого может и бояться, в связи с чем пугать их ещё больше чрезвычайно неразумно.
Анастасия также порекомендовала всем беременным девушкам больше консультироваться с врачами, чтобы знать, какие именно трудности им предстоит пережить, и тогда ждать родов будет уже не так страшно.
Сама Лисова родит уже совсем скоро, и при этом не боится предстоящего важного события. Кроме того, знаменитость не понимает, с какой стати страшиться того, что является, можно сказать, самым ожидаем моментом в жизни любой представительницы слабого пола. К слову, Анастасия понимает, что кто-то этого может и бояться, в связи с чем пугать их ещё больше чрезвычайно неразумно.
"Я не понимаю, почему есть особы, которые считают своим долгом рассказать беременной про свои очень болезненные и сложные роды? Зачем? Вы реально не понимаете, что это не нужно рассказывать беременным?", - спросила Лисова в блоге Instagram.
Анастасия также порекомендовала всем беременным девушкам больше консультироваться с врачами, чтобы знать, какие именно трудности им предстоит пережить, и тогда ждать родов будет уже не так страшно.