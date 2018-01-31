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Анастасия Лисова раскритиковала женщин, рассказывающих про свои сложные роды
Беременная телезвезда Анастасия Лисова, которая когда-то была весьма видной участницей "Дома-2", раскритиковала женщин, рассказывающих о своих непростых родах и пугающих девушек, пребывающих в положении, так как считает, что эти особы поступают совсем неправильно.

Сама Лисова родит уже совсем скоро, и при этом не боится предстоящего важного события. Кроме того, знаменитость не понимает, с какой стати страшиться того, что является, можно сказать, самым ожидаем моментом в жизни любой представительницы слабого пола. К слову, Анастасия понимает, что кто-то этого может и бояться, в связи с чем пугать их ещё больше чрезвычайно неразумно.

Анастасия Лисова раскритиковала женщин, рассказывающих про свои сложные роды

"Я не понимаю, почему есть особы, которые считают своим долгом рассказать беременной про свои очень болезненные и сложные роды? Зачем? Вы реально не понимаете, что это не нужно рассказывать беременным?", - спросила Лисова в блоге Instagram.

Анастасия также порекомендовала всем беременным девушкам больше консультироваться с врачами, чтобы знать, какие именно трудности им предстоит пережить, и тогда ждать родов будет уже не так страшно.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 17:12
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