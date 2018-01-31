Анастасия Лисова раскритиковала женщин, рассказывающих про свои сложные роды

"Я не понимаю, почему есть особы, которые считают своим долгом рассказать беременной про свои очень болезненные и сложные роды? Зачем? Вы реально не понимаете, что это не нужно рассказывать беременным?", - спросила Лисова в блоге Instagram.

Сама Лисова родит уже совсем скоро, и при этом не боится предстоящего важного события. Кроме того, знаменитость не понимает, с какой стати страшиться того, что является, можно сказать, самым ожидаем моментом в жизни любой представительницы слабого пола. К слову, Анастасия понимает, что кто-то этого может и бояться, в связи с чем пугать их ещё больше чрезвычайно неразумно.Анастасия также порекомендовала всем беременным девушкам больше консультироваться с врачами, чтобы знать, какие именно трудности им предстоит пережить, и тогда ждать родов будет уже не так страшно.