Сын Ляйсан Утяшевой и Павла Воли определился со своей будущей профессией ветеринара

Бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева поделилась с пользователями новостями из своей приватной жизни. Ее сын Роберт, которому четыре года обрадовал ее замечательной новостью. Мальчик определился со своей будущей профессией, и хочет стать ветеринаром. Мальчик рассказал, что хочет лечить собак.Естественно, ребенок еще слишком мал, чтоб делать выбор в профессии. Однако Ляйсан очень хочет, чтобы мальчик остановил свой выбор на практичной профессии, которая будет приносить помощь окружающим, а самое важное, чтобы не была связана с изнурительными силовыми нагрузками и травмами.Утяшева как никто знает, через какие испытания ей пришлось пройти в большом спорте и именно поэтому не желает подобной участи своим детям. В жизни Роберта уже есть место для спорта. Три раза в неделю ребенок ходит в бассейн, а также посещает футбол, но это все на любительском уровне.А вот дочь знаменитых родителей хочет быть профессиональной спортсменкой, повторив судьбу мамы. Осенью ушедшего года, девочка сообщила, что хочет участвовать в соревнованиях, как ее мама. Ляйсан еще очень верит, что сможет переубедить дочь, чтобы она занималась актерским мастерством.