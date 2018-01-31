Лена Миро заступилась за Тарасова, назвав Бузову невоспитанной женщиной

"Женщина, которой не хватает воспитания, может войти в жизнь мужчины королевой, но рано или поздно её картонная корона размокнет под дождём конфликтов. И мужчина будет видеть перед собой не королеву, в которую когда-то влюбился, а мокрую курицу", - написала Лена.

Обсуждая свадьбу и венчание Тарасова и Костенко, Бузова писала в социальных сетях, что над парочкой смеётся вся страна. Елена Миро считает, что ведущая телешоу "Дом-2" повела себя очень невоспитанно.Развод телезвезды и полузащитника "Локомотива" состоялся в декабре 2016 года, хотя расставание произошло ещё осенью. Сразу после этого Дмитрий начал встречаться с молодой ростовской моделью Анастасией Костенко. Фанаты Бузовой же считают, что именно Настя является той самой разлучницей, поэтому не упускают возможности напомнить ей об этом.