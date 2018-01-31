Компактный кроссовер Ford Freestyle представили производители

Компактный кроссовер Ford Freestyle построен на базе популярного в Индии хэтчбека Ford Figo, однако новинка существенно отличается от ситикара. В частности, кроссовер получил решётку радиатора чёрного цвета, оригинальные бамперы и противотуманные фары новой формы.Как и другие кроссовые хэтчбеки, кузов Ford Freestyle получил защитный пластиковый обвес и компактные рейлинги на крыше, на заднем бампере автомобиля появилась серебристая отделка, а также машину поставили на 15-дюймовые легкосплавные диски.Под капотом компактного кроссовера установлен 3-цилиндровый 1,2-литровый мотор мощностью 94 лошадиные силы. Также в моторной гамме новинки имеется дизельный агрегат производительностью 99 «лошадей». Предполагается, что Ford Freestyle будет представлен в бюджетном сегменте на индийском рынке.