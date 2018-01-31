НЛО любят прилетать в штате Юкатан из-за потомков майя

Население этого уголка страны составляет 11000 человек, но люди часто наблюдают за полетами внеземных кораблей, называя их странными предметами в небе. Самое большое событие случилось здесь в 2004 г, когда огромный НЛО решил приземлиться на провал, после чего оставался там некоторое время, не обращая внимания на собравшихся свидетелей события.Затем пришельцы решили быстро набрать высоту и растворились в воздухе. Также они могут показывать себя землянам даже днем, летая низко над землей и пропадая из вида. Некоторые эксперты думают, что тут может находиться портал в иное измерение или древние артефакты, оставленные внеземными цивилизациями.