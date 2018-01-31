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НЛО любят прилетать в штате Юкатан из-за потомков майя
Исследователи назвали мексиканский штат Юкатан лучшим местом для наблюдения за НЛО. Они любят прилетать сюда из-за потомков майя, живущих в городке Муна.

Население этого уголка страны составляет 11000 человек, но люди часто наблюдают за полетами внеземных кораблей, называя их странными предметами в небе. Самое большое событие случилось здесь в 2004 г, когда огромный НЛО решил приземлиться на провал, после чего оставался там некоторое время, не обращая внимания на собравшихся свидетелей события.

НЛО любят прилетать в штате Юкатан из-за потомков майя


Затем пришельцы решили быстро набрать высоту и растворились в воздухе. Также они могут показывать себя землянам даже днем, летая низко над землей и пропадая из вида. Некоторые эксперты думают, что тут может находиться портал в иное измерение или древние артефакты, оставленные внеземными цивилизациями.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 20:20
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