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В Перу жители обнаружили металлический шар внеземного происхождения
Жители Перу обнаружили металлический шар внеземного происхождения, сброшенный пришельцами с НЛО. Они сообщили о находке исследователям и опубликовали фото в сетях.

Было отмечено, что объект имеет метровый размер и весит 40 кг, а также падал с большой высоты, после чего под ним образовалась огромная яма. Свидетели события были удивлены таким предметом, виднеющимся на поле, после чего бояться подходить к нему на близкое расстояние.

В Перу жители обнаружили металлический шар внеземного происхождения


Эксперты пока не рекомендуют трогать его руками, потому что это может быть “черный ящик” с корабля гуманоидов, представляющий опасность для людей. Также есть версии о фекалиях внеземных существ или маяке, выброшенном разведчиками.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 20:10
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