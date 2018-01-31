В Перу жители обнаружили металлический шар внеземного происхождения

Было отмечено, что объект имеет метровый размер и весит 40 кг, а также падал с большой высоты, после чего под ним образовалась огромная яма. Свидетели события были удивлены таким предметом, виднеющимся на поле, после чего бояться подходить к нему на близкое расстояние.Эксперты пока не рекомендуют трогать его руками, потому что это может быть “черный ящик” с корабля гуманоидов, представляющий опасность для людей. Также есть версии о фекалиях внеземных существ или маяке, выброшенном разведчиками.