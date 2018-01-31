Тимур Родригез поделился с пользователями милым фотоснимком с сыновьями

Популярный российский исполнитель Тимур Родригез опубликовал на своей личной страничке в интернете на всеобщее рассмотрение фотоснимок со своими детьми. Под снимком шоумен написал, что они отправили маму на самолет и теперь главным заданием для них является сохранение дома в целости до того, как она вернется.Милый семейный снимок, который выставлен на страничке артиста, безумно понравился его бесчисленным фанатам. Пользователи отметили приподнятое настроение семейства и их радостные выражения лиц и сразу же предположили, что выполнить задание мамы им будет очень сложно.Читатели рассмотрели, что мальчишки Родригеза безумно на него похожи и смотрятся они как «настоящая банда». Представители сильной половины дали совет Тимуру, чтобы он держал все под своим чутким контролем и ни в коем случае не расслаблялся, поскольку за такими шкодниками нужно особое наблюдение.Подписчики сразу же написали множественные комментарии под фото. Некоторых интересовал вопрос, куда они отправили свою маму. А другие просто радовались тому, что у нее, наконец, появилась возможность отдохнуть от такой оживленной компании.