В Москве у пенсионерки украли на 2 миллиона рублей драгоценностей
В Москве пожилая женщина в результате ограбления лишилась ювелирных украшений на огромную сумму – примерно 2 миллиона рублей.
В полицейское отделение обратилась пожилая москвичка и пожаловалась на то, что неизвестные обокрали ее квартиру. Как она уточнила, пробравшийся в жилище грабитель унес золотые ювелирные украшения ее дочери. Подсчитано, что нанесен материальный ущерб в размере 1 миллион 940 тысяч рублей.
По факту ограбления открыто уголовное производство.
В полицейское отделение обратилась пожилая москвичка и пожаловалась на то, что неизвестные обокрали ее квартиру. Как она уточнила, пробравшийся в жилище грабитель унес золотые ювелирные украшения ее дочери. Подсчитано, что нанесен материальный ущерб в размере 1 миллион 940 тысяч рублей.
По факту ограбления открыто уголовное производство.
Общество / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Вчера, 16:55