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В Москве у пенсионерки украли на 2 миллиона рублей драгоценностей
В Москве пожилая женщина в результате ограбления лишилась ювелирных украшений на огромную сумму – примерно 2 миллиона рублей.
В Москве у пенсионерки украли на 2 миллиона рублей драгоценностей


В полицейское отделение обратилась пожилая москвичка и пожаловалась на то, что неизвестные обокрали ее квартиру. Как она уточнила, пробравшийся в жилище грабитель унес золотые ювелирные украшения ее дочери. Подсчитано, что нанесен материальный ущерб в размере 1 миллион 940 тысяч рублей.

По факту ограбления открыто уголовное производство.
Общество / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Вчера, 16:55
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