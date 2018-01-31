В Москве у пенсионерки украли на 2 миллиона рублей драгоценностей

В полицейское отделение обратилась пожилая москвичка и пожаловалась на то, что неизвестные обокрали ее квартиру. Как она уточнила, пробравшийся в жилище грабитель унес золотые ювелирные украшения ее дочери. Подсчитано, что нанесен материальный ущерб в размере 1 миллион 940 тысяч рублей.По факту ограбления открыто уголовное производство.