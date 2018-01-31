В продажу поступил автомобиль Honda City 2018 года
Компания Honda выводит на рынок новый автомобиль Honda City по цене 22 000 долларов. Новинка получила высокопроизводительный силовой агрегат и современное техническое оснащение.
Седан Honda City 2018 имеет компактные габариты, автомобиль не имеет в отделке роскошных материалов и богатого оснащения, при этом в нём есть всё для безопасной и комфортной езды. На рынке новый седан составит конкуренцию таким моделям, как Mazda 2, Ford Fiesta, Hyundai Accent и Toyota Yaris.
Под капотом Honda City установлен 4-цилиндровый бензиновый двигатель объёмом 1,5 литра мощностью 120 лошадиных сил, его работа осуществляется на пару с бесступенчатой коробкой передач.
В базовое оснащение седана входит кондиционер, климат-контроль, светодиодные ходовые огни, мультимедийная система с сенсорным дисплеем, 16-дюймовые диски из лёгкого сплава, цифровое радио и другие функции.
Седан Honda City 2018 имеет компактные габариты, автомобиль не имеет в отделке роскошных материалов и богатого оснащения, при этом в нём есть всё для безопасной и комфортной езды. На рынке новый седан составит конкуренцию таким моделям, как Mazda 2, Ford Fiesta, Hyundai Accent и Toyota Yaris.
Под капотом Honda City установлен 4-цилиндровый бензиновый двигатель объёмом 1,5 литра мощностью 120 лошадиных сил, его работа осуществляется на пару с бесступенчатой коробкой передач.
В базовое оснащение седана входит кондиционер, климат-контроль, светодиодные ходовые огни, мультимедийная система с сенсорным дисплеем, 16-дюймовые диски из лёгкого сплава, цифровое радио и другие функции.
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Добавил: Алина Вчера, 20:40