В продажу поступил автомобиль Honda City 2018 года

Седан Honda City 2018 имеет компактные габариты, автомобиль не имеет в отделке роскошных материалов и богатого оснащения, при этом в нём есть всё для безопасной и комфортной езды. На рынке новый седан составит конкуренцию таким моделям, как Mazda 2, Ford Fiesta, Hyundai Accent и Toyota Yaris.Под капотом Honda City установлен 4-цилиндровый бензиновый двигатель объёмом 1,5 литра мощностью 120 лошадиных сил, его работа осуществляется на пару с бесступенчатой коробкой передач.В базовое оснащение седана входит кондиционер, климат-контроль, светодиодные ходовые огни, мультимедийная система с сенсорным дисплеем, 16-дюймовые диски из лёгкого сплава, цифровое радио и другие функции.