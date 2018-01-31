В США вертолет упал на жилой дом

Один из наиболее распространенных вертолетов гражданской авиации Robinson Helicopter Co по невыясненным пока причинам обрушился на жилой дом в Ньюпорт-Бич. Известно, что в то время на борту находилось четыре человека.В результате воздушной катастрофы три человека числятся погибшими, а еще двоим потребовалась срочная госпитализация в травматический центр. Кто был в числе погибших пока не сообщается.В настоящее время специалисты выясняют причины случившегося.К слову, марка Robinson Helicopter Co – очень популярная в разных странах модель. Геликоптеры этой марки легки и доступны. Как правило, на этих машинах обучаются в авиашколах, их предпочитают для подразделений полиции, экскурсий, а также владельцы ферм и пилоты-любители.