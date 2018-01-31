В Астане девушка кастрировала любовника из-за флирта с другими женщинами

Она заметила в телефоне переписку мужчины с сестрой, где он расхваливал достоинства молодой особы, после чего нашла снимки незнакомок. Обиженная преступница решила отомстить ему за измену и в процессе сексуальной игры связала жертве руки, после чего избила ее железной палкой и уколола снотворное.Затем девушка решила провести операцию с помощью скальпеля, зашив разрезанные места нитками, однако в конце рана в одном месте открылась, и мужчина стал истекать кровью. Ей пришлось привезти любовника в клинику, после чего сюда прибыли сотрудники органов, арестовавшие особу в возрасте 36 лет. Сейчас она ждет приговор суда после завершения расследования.