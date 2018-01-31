NASA показало панораму Марса во время посадки Curiosity в 2012 году

Вид с хребта Вера-Рубин на северном фланге горы Шарп охватывает большую часть 18-километрового маршрута, который ровер Curiosity преодолел с посадочной площадки в 2012 году внутри Кратера Гейл. Один холм на северном горизонте находится примерно в 85 километров, но вне кратера. Гора Шарп расположена посередине Кратера Гейл, который составляет 154 километра в диаметре.Мачтовая камера Curiosity сделала составляющие изображения панорамы три месяца назад, в то время как ровер остановился на северном краю хребта Вера-Рубин. Миссия впоследствии приблизилась к южной окраине хребта и осмотрела несколько мест выходов вдоль пути.На прошлой неделе команда Curiosity на Земле получила множество новых изображений от ровера через ретранслирующую радиостанцию NASA MAVEN-орбиталь. Команда готовится возобновить использование Curiosity для получения образцов порошкообразных горных пород, которые будут анализироваться лабораторными приборами внутри ровера. Команда ровера намерена доработать Curiosity для работы на хребте Веры-Рубин, прежде чем отправиться в подразделение Clay. Возобновление использования сверла требует предприимчивого обходного пути для механической проблемы, возникшей в конце 2016 года и приостановленного использования дрели. Двигатель в сверле больше не работает надежно. Обходной путь, который тщательно оценивается на тестовом ровере в JPL, не использует точки стабилизатора. Он перемещает сверло вперед, немного расширенное, движением роботизированной руки.Большинство данных Curiosity на протяжении многих лет были переданы на Землю NASA Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) и орбитальным аппаратом Mars Odyssey, которые летают почти на круглых полярных орбитах, предсказуемо проходящих через Curiosity примерно в одно и то же время каждый день.